Roma, scontro tra bus: almeno 15 feriti, anche una bimba di pochi mesi e la madre

A Roma almeno 15 persone, tra cui una bimba di pochi mesi e la madre di 31 anni, sono rimaste ferite in un incidente stradale che ha coinvolto un mezzo del Trasporto pubblico locale e uno dell'Atac.

Il primo ha urtato il secondo, finendo poi su un marciapiede. La piccola è stata trasportata in ospedale ed è sotto osservazione, ma non sarebbe in pericolo di vita.