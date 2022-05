Roma, scomparsa studentessa 15enne del Liceo Alighieri | Nell'ultimo messaggio diceva di doversi trattenere a scuola

Nell'ultimo periodo

accadeva piuttosto spesso che la ragazza rientrasse più tardi. "All’inizio abbiamo creduto fosse a scuola - ha riferitoa La Repubblica - forse non era l’indirizzo giusto per lei" eppure questo non aveva abbassato i voti di Elisa che erano rimasti alti. Alle 14, ora del termine delle lezioni, non ricevendo alcuna risposta, i genitorie gli amici della figlia che hanno confermato l'assenza della ragazza dall'aula.A quel punto hanno deciso di rivolgersi allaper denunciare la scomparsa della 15enne. L'ultima cella agganciata dal suo cellulare è stata quella di Anagnina. Lsono già in corso e la foto di Elisa è stata distribuita alla rete dei taxi, alle stazioni della metropolitana e condivisa sui social. L'immagine risale a poco più di una settimana prima della scomparsa, quando la ragazza ha partecipato a un concerto. "pantaloni colorati e scarpe nere Vans basse - riferiscono i genitori - Ha una felpa nera e uno zaino nero.e i capelli rossi lunghi sopra le spalle".Negli ultimi mesi Elisa aveva conosciuto un. "Noi non abbiamo contatti con questi amici di nostra figlia" spiega papà Massimiliano. NelAura, che si trova nel quartiere dove abita la ragazza, sembra si incontrino ragazzi che provengono anche da. Questo ha spinto i genitori della ragazza a estendere le ricerche anche lì. "Ci è sembrata una possibile connessione con il cellulare trovato acceso proprio in quel quartiere".