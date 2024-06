Roma, scaraventata contro gli scogli dalla corrente: una donna muore annegata

Sfiorata la tragedia in mare anche a Nettuno, dove un uomo è stato soccorso lungo la spiaggia libera, davanti a piazza San Rocco e portato dal 118 in codice rosso all'ospedale di Anzio. Per metterlo in salvo si sono tuffati in acqua tre uomini, che a loro volta hanno rischiato di annegare. Sono poi tutti stati portati in ospedale: uno in codice rosso in elicottero al San Camillo di Roma, due in codice giallo all'ospedale di Anzio.