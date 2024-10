Roma, saluti romani in classe al liceo Montessori: la preside avvia un'inchiesta

Sarà il consiglio di classe, che si riunirà nei prossimi giorni, a decidere le sorti dei due giovani. "I due ragazzi mi hanno assicurato di non far parte di organizzazioni fasciste e di non aver considerato in pieno la valenza e le possibili conseguenze del gesto. Episodi del genere, che sono avvenuti anche in altre scuole, dimostrano quanto sia necessario lo studio della storia e dell'educazione civica. In questo ci aiuta il lavoro svolto dal ministro dell'Istruzione Valditara, nel far riscrivere le linee guida di educazione civica e le Indicazioni nazionali di storia per formare cittadini sempre più consapevoli", spiega la preside. Insomma, per la dirigente i due giovani "non sanno nulla di fascismo. È evidente che la storia che non passa nelle vite delle persone ma solo nelle pagine dei libri trova difficoltà nel lasciare traccia di sé. Ed è per questo che dobbiamo puntare a insegnare ai nostri ragazzi la storia e l'educazione civica. Siamo la Montessori ed è nostro compito trasformare ogni fatto della vita in un'occasione educativa di crescita".