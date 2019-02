Roma, rubata auto con a bordo una bimba e la nonna: ritrovate incolumi

È ancora in fuga l'uomo che nella sera di mercoledì 6 febbraio ha rubato a Roma un'auto con a bordo una bambina di pochi anni e la nonna. La disavventura si è risolta in breve tempo con il ritrovamento del veicolo e delle due passeggere. La donna era in forte stato di shock. A rintracciare l'auto è stata la polizia locale. Alcuni agenti del Pronto Intervento Centro Storico (Pics), in servizio di controllo nella zona di Porta Maggiore, nei pressi della Stazione Termini, sono stati allertati da una cittadina che affermava di aver subito il furto dell'auto.

Il malvivente si è introdotto nell'auto usando un espediente: aveva parcheggiato un motorino di traverso. Quando la proprietaria dell'auto è scesa dal posto guida per spostare lo scooter di qualche centimetro, sotto la propria abitazione, l'uomo incappucciato si è introdotto nell'abitacolo in pochi secondi, ha messo in moto ed è scappato portando con se la nonna e la bambina.



Guida a tutta velocità per le vie di Roma senza nemmeno togliere il freno a mano. Quando la frizione cede e l'auto si ferma, ruba tutto quello che trova a bordo e fugge via, lasciando le due passeggere senza fiato per la paura ma per fortuna indenni.



I motociclisti dei caschi bianchi si sono messi subito alla ricerca e poco dopo hanno trovato la macchina in piazza di Santa Croce in Gerusalemme, assieme a una pattuglia del Gruppo I Trevi. Gli agenti hanno prestato assistenza alla donna in forte stato di shock e rassicurato la bambina. Sul posto alcune pattuglie dei Carabinieri e della Polizia. Le indagini per risalire al ladro, adesso in fuga, proseguono senza sosta.