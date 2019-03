Roma, rimproverato dai genitori per gli spinelli: 17enne si uccide

Un ragazzo di 17 anni è morto dopo essersi lanciato nella serata di mercoledì dal quarto piano di un palazzo di Guidonia, vicino a Roma. Il giovane è stato trasportato in gravissime condizioni in ospedale, dov'è morto poco dopo. Sembra che si sia gettato dalla finestra dopo che i genitori lo avevano rimproverato per aver trovato nella sua camera un bilancino e un tagliaerba.