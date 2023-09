Roma, rimane incinta a 14 anni: denunciato il babysitter

Un forte mal di pancia e la corsa in ospedale.

Un'ecografia di routine per scoprirne le cause e poi la notizia shock: la ragazzina di 14 anni è incinta e già alla 31esima settimana di gestazione. A quel punto la giovane ha raccontato di avere avuto rapporti col babysitter di suo fratello. La madre non crede alla notizia: "Vi state sbagliando, mia figlia non può aspettare un bambino", ma la situazione dal punto di vista medico è chiara. Come racconta Il Messaggero, l'ennesimo caso di violenza questa volta accade a Roma.