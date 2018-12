Roma, protesta dei bus turistici: bloccato il centro della città

A Roma numerosi bus turistici si sono fermati in piazza Venezia in segno di protesta contro il nuovo regolamento comunale che vieta loro l'accesso nel centro storico a partire del 2019. La protesta ha causato la chiusura al traffico di piazza Venezia e molti disagi di mobilità nell'area centrale, che il comando della polizia locale sta cercando di fronteggiare con decine di pattuglie in campo. La sindaca Raggi: "Protesta inaccettabile".