Roma, precipita ascensore in un palazzo con cantiere in centro: un morto e due feriti

Tragedia in via delle Vergini, in pieno centro a Roma: un ascensore si è sganciato ed è precipitato all'interno della tromba di un palazzo dove erano in corso alcuni lavori di ristrutturazione. Il bilancio è di un morto, un operaio nigeriano di 48 anni, e due feriti, di cui uno in gravi condizioni. I tre sarebbero rimasti schiacciati dalla cabina, caduta dal secondo piano. Sul posto vigili del fuoco, polizia e polizia locale.