Roma, poliziotto salva ex prof che minaccia il suicidio: "L'ho riconosciuta dalla voce"

Olivetti ha continuato ad attirare l'attenzione della professoressa, fino a quando i vigili del fuoco sono riusciti con una scala ad entrare da una finestra nell'appartamento. "Quando mi ha visto ci siamo abbracciati, piangeva, mi diceva: mi dispiace - prosegue il racconto del poliziotto - . Non me lo sarei mai perdonato se le fosse successo qualcosa perché è vero che sono passati nove anni ma per cinque anni l'ho vista tutti i giorni. Era una professoressa carota e bastone. Dava tanto a chi se lo meritava e quando c'era da bastonare, bastonava. I suoi insegnamenti del diritto per me e per il lavoro che ho scelto sono stati fondamentali. Lei per me è sempre stata punto di riferimento. Mi auguro che mio figlio un giorno abbia una professoressa così severa ma giusta".