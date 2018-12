Roma, pm sulle Pietre d'inciampo: "Furto aggravato dal razzismo"

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo sulle venti Pietre d'inciampo, in memoria degli ebrei deportati, divelte nella notte in una via del rione Monti. Il reato ipotizzato dagli inquirenti è furto aggravato dall'odio razziale. Il procedimento è coordinato dal procuratore aggiunto Francesco Caporale che ha delegato i carabinieri a svolgere le indagini.