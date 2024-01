Roma, picchia la compagna e le incendia la casa: arrestato

I carabinieri di Roma hanno arrestato un 42enne somalo per aver minacciato e picchiato la compagna e anche per aver appiccato il fuoco nella casa della donna.

I militari sono intervenuti nel quartiere di Tor Bella Monaca per un incendio nell'abitazione della vittima, che in quel momento non era presente in casa. Diversi testimoni hanno indicato come responsabile il compagno della donna, più volte arrestato e attualmente sottoposto all'obbligo di firma in caserma per reati inerenti agli stupefacenti. Lo straniero è stato rintracciato e fermato a circa 400 metri dall'abitazione incendiata. La vittima ha denunciato numerosi episodi di violenza, mai raccontati prima, riferendo di continue minacce, anche di morte e percosse documentate anche con un referto medico.