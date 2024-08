Roma, picchia la compagna con calci e schiaffi: arrestato 32enne | Per la donna 42 giorni di prognosi

Avrebbe picchiato con calci e schiaffi la compagna durante una lite scaturita da motivi banali: per questo motivo un 32enne tunisino è stato arrestato a Roma con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni gravi. In un primo momento la vittima aveva riferito agli agenti, intervenuti in un appartamento dopo la segnalazione di un vicino che aveva udito le urla della donna, di essere caduta accidentalmente in doccia, versione confermata dal compagno presente. Dopo essere stata trasportata in pronto soccorso, però, ha dichiarato che in realtà quella sera era stata aggredita dal compagno, di essere da tempo vittima di maltrattamenti e di non aver denunciato l'uomo per timore di ritorsioni.