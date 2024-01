Roma, porta in ospedale la moglie morta in casa: sospetto omicidio

Il cadavere di una 71enne di Sant'Oreste, in provincia di Roma, è stato portato dal marito all'ospedale di Civita Castellana, in provincia di Viterbo.

L'uomo ha raccontato che la donna era morta cadendo dalle scale di casa, ma i medici, riscontrando che le ferite non erano compatibili con questa versione, hanno chiamato i carabinieri. L'uomo è stato portato in caserma e la sua posizione è al vaglio: non si esclude alcuna ipotesi, compresa quella dell'omicidio.