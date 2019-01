Roma, omicidio Vannini: in Appello pena ridotta a 5 anni per Antonio Ciontoli | La madre della vittima: "Vergogna"

Condanna ridotta in secondo grado per Antonio Ciontoli, da 14 a 5 anni, e conferma della pena a tre anni ciascuno per il resto della famiglia con l'accusa di omicidio colposo. Sono le sentenze arrivate in Appello per la morte di Marco Vannini, il 21enne ucciso il 18 maggio 2015 a Ladispoli (Roma) da un colpo di pistola sparato da Ciontoli, militare di carriera e padre di Martina, fidanzata del giovane. "Vergogna", ha urlato in aula la madre della vittima.