Violento nubifragio su Roma, strade allagate e alberi caduti

Un violento nubifragio si è abbattuto su Roma, provocando allagamenti e forti disagi anche nel centro storico. In via Ottaviano alcune grate del cantiere per i lavori del Giubileo sono state abbattute dal vento. L'acqua ha invaso il sottopasso pedonale che collega San Pietro a via delle Fornaci. L'ondata di maltempo ha determinato anche la caduta di alberi in via Valle Aurelia, all'altezza della fermata della metropolitana.