Roma, "tuo nipote ha bisogno di soldi": anziana truffata per un mln euro

Nel quartiere Parioli, a Roma, un'anziana di 83 anni è stata truffata con la scusa del "nipote in difficoltà", utilizzata per sottrarre alla donna beni per un valore di circa un milione di euro.

Un finto direttore delle Poste aveva contattato l'anziana affermando che il nipote aveva un problema di soldi e che aveva bisogno di un aiuto. Dopo essersi resa conto di essere stata truffata, la donna ha sporto denuncia alla polizia, che indaga sul caso.