Roma, muore donna investita da un mezzo vicino al cantiere della metro C

Una donna di 55 anni è morta a Roma dopo essere stata investita nei pressi di un cantiere della metro C, a piazzale Appio. In base ai primi accertamenti della polizia locale, la vittima sarebbe stata travolta da un mezzo che entrava o usciva dall'area dei lavori. Il conducente, un uomo di 41 anni, è stato trasportato in ospedale per gli esami tossicologici. Resta comunque da accertare la dinamica esatta dell'incidente.