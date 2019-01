Roma, morto l'immunologo Fernando Aiuti: la Procura non esclude il suicidio

E' morto a Roma l'immunologo Fernando Aiuti, pioniere della ricerca e della lotta contro l'Aids. Aiuti aveva 84 anni ed era ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma. La Procura ha aperto un fascicolo sul decesso dell'immunologo di fama mondiale in cui non si esclude l'ipotesi del suicidio. Il Gemelli invece precisa: è morto "per le complicanze immediate di un trauma da caduta dalla rampa delle scale adiacente il reparto di degenza".