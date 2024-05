Roma, colpita da proiettile in auto: morta la donna

La polizia ha trovato cinque bossoli a terra. L'ipotesi è che siano stati esplosi da una stessa pistola. È caccia a chi si trovava a bordo dell'auto rossa da cui sono partiti i colpi. La pista più accreditata è che l'81enne sia stata colpita per errore dal proiettile.

È morta Caterina Ciurleo, l'anziana centrata da un colpo di pistola mentre era in auto con un'amica giovedì pomeriggio alla periferia di Roma.

Tgcom24

Come riporta Roma Today, la donna si trovava a bordo dell'auto di un'amica, rimasta illesa, quando è stata raggiunta da uno dei cinque colpi di pistola esplosi dagli occupanti di un'altra vettura. Il colpo le ha attraversato la schiena e trafitto il polmone. Ricoverata in condizioni disperate al policlinico Umberto I, l'81enne è stata sottoposta a due operazioni chirurgiche e indotta al coma farmacologico per stabilizzarla. Un peggioramento delle sue condizioni è stato fatale.