Roma, modella scambiata per pusher: "La mia carriera stroncata da due mesi di carcere"

E' stata creduta una pusher e ha passato più di due mesi in carcere a Roma. E' la storia della modella ungherese, Greta Gila , 24 anni. Il suo incubo inizia in un albergo di Fiumicino nel marzo del 2019, quando poco prima di partire per il Giappone, dove doveva posare per un servizio fotografico, viene arrestata . Ci sono voluti 74 giorni per uscire dal carcere e ora la donna chiede un risarcimento di 100mila euro allo Stato italiano per ingiusta detenzione.

L'inizio della carriera "Nel 2018, a 20 anni, ho vinto la corona di Miss Turismo in Ungheria - ha raccontato al Corriere della Sera -. Poi, per la rinuncia di una concorrente, ho partecipato a un concorso in Cina, arrivando in finale. Mi hanno chiamato per dei servizi fotografici e mi sono trasferita a Londra. Qui un'agenzia mi ha scritturato per un servizio da fare a Tokyo: 1.500 euro più volo e alloggio. Ero a inizio carriera e ho accettato".

"Per andare in Giappone - ha spiegato la modella - ho fatto scalo a Roma dove ho incontrato un manager di questa agenzia, a cena in un albergo a Fiumicino. Mi aveva detto che ci avrebbe raggiunti una costumista per provare alcuni abiti ma a un certo punto l'ho visto nervoso, ha detto di avviarmi in camera e se n'è andato".

L'arresto L'arrivo della costumista rappresenta l'inizio dell'incubo. Con la donna si presentano infatti anche degli uomini che iniziano a fare delle domande e sequestrano il telefono alla modella. Più tardi scoprirà che si stratta di finanzieri: la "costumista" era stata infatti trovato in possesso di 11 chili di cocaina: scoperta al suo passaggio alla dogana la avevano seguita, fino ad arrivare nella camera della modella, che viene ritenuta la compratrice di parte del carico di droga.

La scarcerazione e la nuova vita Dopo aver trovato un avvocato, Gila riesce a far valere il suo punto di vista, ottenendo prima la scarcerazione, ma con l'obbligo di firma per sei mesi e infine l'archiviazione del caso. "La difficoltà è stata trovare una casa in affitto a Roma per avere un domicilio. Ho anche cominciato a lavorare. Parlo diverse lingue: prima in un pub, poi in un negozio di moda. Il mio aspetto mi ha di certo aiutato". Adesso la donna ha cambiato completamente vita: "Ho smesso di fare la modella per il trauma. Associo l'aereo alla paura di essere arrestata e fatico a fidarmi. Sono tornata in Ungheria e seguo la mia passione per la pittura. Magari è questa la mia strada".