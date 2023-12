Roma, maxitamponamento sul Grande raccordo anulare: un morto e sei feriti | Lunghe code di automobili

Morto l'autista di un furgone

L'incidente ha causato forti rallentamenti: nella zona interessata si viaggia infatti sulla sola corsia centrale, in attesa della rimozione dei mezzi interessati. Secondo quanto si apprende, a perdere la vita è stato l'autista di uno dei furgoni coinvolti. Grave anche una ragazza, che è stata trasportata in ospedale in elisoccorso.