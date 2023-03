Draghi dona indumenti usati alla Comunità di Sant'Egidio

Mario Draghi si è recato a sorpresa nella Città ecosolidale di Sant'Egidio per donare abiti e oggetti usati.

Un gesto da semplice cittadino, anche se la sua presenza non è passata inosservata da chi passava di lì o stava prestando servizio per l'associazione benefica. L'ex presidente del Consiglio è stato riconosciuto subito dopo il suo arrivo in auto, rigorosamente sotto scorta, nel quartiere Ostiense di Roma.