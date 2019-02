Roma, lunga serie di baraccopoli sul Lungotevere

La pista ciclabile del Lungotevere, in pieno centro a Roma, è una delle zone più frequentate della Capitale: sono molti i cittadini romani che quotidianamente decidono di venire a correre o di fare una pedalata sulle rive del fiume che attraversa la Città Eterna. Eppure basta spostarsi di pochi passi per accorgersi che la situazione non è delle migliori: ai lati della pista ciclabile infatti è sorta una vera e propria baraccopoli, non solo abusiva, ma anche pericolosissima per chi la abita.



L’inviato di “Striscia la Notizia”, Jimmy Ghione, continua nella sua passeggiata e scopre un’altra baraccopoli di cui nessuno sapeva nulla, dove, visti gli oggetti presenti, è presumibile vivano anche dei bambini. Le tende di fortuna, che hanno anche un allaccio illegale alla corrente elettrica, rappresentano un grosso pericolo, specie se l’acqua del Tevere dovesse raggiungerle. Grazie alla segnalazione di “Striscia la Notizia”, però, l’intervento della Protezione Civile è stato tempestivo.