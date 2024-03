Roma, lite in strada tra giovanissimi: due accoltellati

A Roma un 17enne è stato denunciato dalla polizia con l'accusa di tentato omicidio per aver accoltellato un 18enne di origini peruviane nel quartiere Pigneto.

Tutto sarebbe nato da una lite dopo una partita di calcetto. Il 18enne è stato ferito da alcuni fendenti ed è stato trasportato in ospedale, dove i medici gli hanno riscontrato ferite guaribili in 10 giorni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Poco più tardi la polizia è intervenuta in via Tuscolana, dove il 17enne italiano è stato a sua volta aggredito e accoltellato dal un gruppo di giovani che si sono poi dileguati.