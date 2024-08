Entra in una casa per rubare, ma si mette a leggere un libro: arrestato

Un ladro è stato "colto in flagrante" in un appartamento in pieno centro a Roma... mentre leggeva un libro. Il proprietario di casa, un 71enne, ha sentito dei rumori provenire da una stanza e, una volta entrato, ha sorpreso un 38enne che stava sfogliando un volume appena rubato. È accaduto il 20 agosto intorno alle 13.00 in un'abitazione nel quartiere Prati. Il "mariolo lettore" è stato arrestato dalla polizia.