Roma l'anno scolastico rischia di iniziare senza sedie e banchi: "I dirigenti faranno stare in piedi gli studenti"

Per i licei di Roma e provincia il nuovo anno scolastico rischia di iniziare senza banchi e sedie . A lanciare l'allarme all'Ansa sono stati i dirigenti delle scuole dopo che la Città metropolitana ha inviato una comunicazione sulla mancanza dei fondi per le forniture. Nonostante l'aumento degli alunni iscritti, nel bilancio 2019 non è stato ritagliato alcuno spazio per la spesa dell'arredo scolastico. Il presidente dell'associazione presidi Anp, del Lazio, Mario Rusconi, ha annunciato azioni di protesta come un flash mob o una manifestazione al grido di "meno sagre piu' sedie".

"Come si può fare didattica nelle scuole senza arredi a sufficienza o, in caso di necessità, senza possibilità di sostituzione di forniture usurate? I dirigenti scolastici faranno stare in piedi gli studenti per mancanza di sedie e banchi?", ha dichiarato il presidente dell'associazione Anp come risposta ufficiale all'ex Provincia di Roma. "Ciò significa che un Ds, per acquistare banchi e sedie, è costretto a ridurre le spese per altre finalità". Insomma ha concluso Rusconi "per far sedere gli studenti non si possono comprare i pc. In merito a ciò, chiediamo chiarimenti a chi di competenza, sollecitando con urgenza lo stanziamento di fondi nel Bilancio di Citta' Metropolitana per acquisto di arredi scolastici".