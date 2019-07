Roma, insulti razzisti e botte a un ragazzo del Gambia: 2 arresti

Due persone sono state arrestate dalla Digos per l'aggressione a un ragazzo del Gambia avvenuta il 17 giugno nel quartiere San Lorenzo , a Roma . In manette sono finiti due italiani, il 45enne Andrea Chilelli e il 50enne Ivano Vitti, vicini ad ambienti dell'estrema destra romana. A quanto ricostruito, lo avrebbero preso a calci e pugni, urlandogli frasi razziste dopo che la vittima era entrata in un locale chiedendo da bere.

Gli indagati hanno entrambi diversi precedenti di polizia. La vittima, per le lesioni riportate, è stato giudicato guaribile in 30 giorni.



Gli investigatori sono arrivati a loro attraverso l'analisi delle immagini di videosorveglianza presenti in zona e dalle testimonianze raccolte. Ritrovati anche i vestiti che indossavano la sera dell'aggressione avvenuta sia dentro che fuori a un pub. Le indagini sono state svolte dalla Digos con la collaborazione del commissariato San Lorenzo.



Gli aggressori alla vittima: "Scimmia, vai via" - "Scimmia, negro di m.., devi andare via non ti vogliamo qui". Così Chilelli e Vitti si sarebbero rivolti all'uomo. La frase è citata nell'ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip Tamara De Amicis. Il giudice scrive nel motivare le esigenze cautelari che "l'aggravante dell'odio razziale è evidenziata dalle parole pronunciate all'indirizzo del ragazzo di colore, sulle quali il testimone non ha avuto esitazione".