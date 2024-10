Roma, prima si conoscono online poi lei lo narcotizza e lo deruba: 69enne trovato morto in casa, 47enne arrestata

Secondo l'accusa avrebbe conosciuto online e poi una volta incontrato, narcotizzato e derubato un anziano trovato in seguito morto in casa. Per questo, su delega della Procura di Roma, i carabinieri hanno arrestato una donna di 47 anni, originaria della Repubblica Dominicana. E' accusata di rapina aggravata e indebito utilizzo di carte di credito. I due si sarebbero conosciuti online su un sito d'incontri, e poi erano passati a chattare su Facebook.