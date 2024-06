Incidente mortale nella notte su via Cristoforo Colombo a Roma: coinvolte due moto e un'auto. Un 26enne, che viaggiava su una moto, è deceduto mentre l'altro motociclista, di 34 anni, è stato portato in ospedale e non risulterebbe in gravi condizioni. A bordo dell'auto una 21enne italiana risultata negativa al test sull'assunzione di alcolici. In corso le indagini della polizia locale per chiarire la dinamica dell'incidente.