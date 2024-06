Un incendio di sterpaglie si è sviluppato a Roma in un'area verde tra viale della Sorbona, via Columbia e Via Cambridge. Sono intervenuti vigili del fuoco e polizia locale, che hanno messo in sicurezza la zona ed evacuato la facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Tor Vergata. Non risultano esserci feriti. E' stato temporaneamente chiuso al traffico un tratto di via Columbia.