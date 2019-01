Roma, in arrivo delibera sui rifiuti: i cittadini potranno spazzare i "loro" marciapiedi

Roma sotto le feste ha visto esplodere il caos nella raccolta dell'immondizia , con cassonetti stracolmi e sacchetti in strada. Per questo in assemblea capitolina è in arrivo una proposta, di delibera dei 5 Stelle, con alcuni indirizzi in materia di gestione dei rifiuti, come coinvolgere coloro che abitano o hanno negozi sulla strada nello spazzare il "loro" marciapiede. Previste nuove sanzioni per chi getta i mozziconi di sigaretta per terra.

Il testo dovrebbe essere trattato in assemblea capitolina l'8 gennaio. Mentre per il 15 è stato fissato, su richiesta di Fdi, un consiglio straordinario sull'emergenza rifiuti e sulla situazione dell'Ama, l'azienda capitolina preposta alla raccolta.



La proposta di delibera a firma 5 stelle, presto all'esame dell'Aula, prevede di dare "mandato ai competenti organi dell' amministrazione di procedere alle opportune modifiche e all'aggiornamento della normativa regolamentare afferente la gestione dei rifiuti di Roma Capitale" sulla base di determinati criteri. "Il regolamento disciplinerà il sistema di gestione dei rifiuti urbani e potrà definire anche alcune forme di prevenzione e riduzione dei rifiuti, quali il compostaggio domestico e di comunità, i centri del riuso, la disciplina per la gestione sostenibile dei rifiuti prodotti dagli eventi net territorio del comune di Roma Capitale (Ecofeste) e la riduzione degli imballaggi in plastica", si legge nel documento.



Nella predisposizione delle sanzioni dovranno essere recepite le nuove sanzioni introdotte con la legge 221/2015, che tratta anche i rifiuti prodotti da fumo e i rifiuti di piccolissime dimensioni", ovvero i mozziconi di sigaretta abbandonati per terra.



"Ulteriore specifico titolo del regolamento dovrà essere dedicato all'organizzazione del servizio, che disciplinerà le dotazioni e le collocazioni dei contenitori stradali e la dotazione, collocazione e movimentazione dei contenitori per la raccolta domiciliari", si spiega. Altro criterio indicato è "coinvolgere i frontisti (le utenze a fronte strada, ndr) siano essi utenze domestiche che non domestiche, nelle attività di spazzamento del fronte stradale antistante, fino alla congiunzione con la sede stradale, per agevolare le successive operazioni".



Roma in quest'ultimo caso, come sottolineano fonti capitoline, non sarebbe la prima città a prevedere una collaborazione del genere da parte dei cittadini.