31 marzo 2024 14:10

Roma, investito da auto mentre era in bici: grave personal trainer di Giorgia Meloni

Il 44enne è stato trasportato in codice rosso in eliambulanza al San Camillo dove si trova in prognosi riservata. Nel corso degli anni ha stretto rapporti anche con altri personaggi come Florenzi, De Rossi, Balzaretti, Vucinic e Totti