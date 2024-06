Un uomo è stato accoltellato alla schiena durante una lite in strada a Roma in via Cipro all'altezza della fermata della metro. La vittima, un clochard dello Sri Lanka di 38 anni., è stato trasportato in ospedale. Avrebbe riportato la perforazione del polmone e una emorragia interna. Le sue condizioni sono gravi. Sono in corso indagini della polizia per rintracciare l'aggressore.