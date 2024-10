Roma, Fontana di Trevi senza acqua per la manutenzione straordinaria: per il lancio delle monetine c'è una piscina

La Fontana di Trevi, a Roma, è attualmente in fase di manutenzione straordinaria da parte della Sovrintendenza Capitolina. Per questo, è stata svuotata. Tuttavia, i turisti possono continuare a lanciare le monetine in una piscina. La soluzione, immortalata in una foto pubblicata su Instagram dalla pagina "Welcome to Favelas", ha scatenato l'ironia degli utenti.