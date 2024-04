Roma, esalazioni di cloro all'Hotel Barberini: diversi intossicati | Vapori tossici dalla piscina nella Spa

I testimoni: "Non riuscivamo a respirare"

"Ogni volta che veniamo a Roma veniamo in questo hotel. Questa mattina ci siamo alzati, abbiamo fatto la doccia. Abbiamo aperto la porta ma l'aria era irrespirabile". Lo racconta una turista canadese, ospite dell'hotel Barberini: "Non riuscivamo a respirare, ci piangevano gli occhi". "Erano le 8:45. Forse era appena successo. Siamo stati fortunati perché abbiamo preso l'ascensore mentre altri hanno dovuto prendere le scale", spiega. "Noi eravamo al quinto piano, ma tutto è successo giù, nella Spa e nella piscina. Siamo usciti senza capire cosa stesse succedendo: fuori ci hanno spiegato che qualcuno del personale aveva versato per sbaglio un contenitore di cloro", racconta la testimone. Il cloro poi "si è sparso per tutto l'albergo". I cinque trasportati in ospedale sono 5 dipendenti della struttura. "Loro erano giù, sono entrati subito a contatto con il cloro".