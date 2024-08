Roma, il tiktoker Enzo Bondi trovato morto in strada

È stato trovato privo di vita in strada a Roma Enzo Bondi, 39enne noto per la sua attività da influencer sui social. Il corpo è stato trovato, poco dopo la mezzanotte, sul marciapiede del Lungotevere Dante dopo la segnalazione al 118 da parte di alcuni passanti. Secondo una prima analisi sul corpo del tiktoker non ci sarebbero segni di violenza, ma la salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria e trasferita all'obitorio di Tor Vergata. L'ipotesi è che l'uomo sia morto per cause naturali.