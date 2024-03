Strada sprofonda a Roma: due auto inghiottite da una maxi voragine

A Roma, nella notte, si è aperta una grossa voragine, ampia circa dieci metri di larghezza e tredici di profondità, che ha inghiottito due auto parcheggiate.

È accaduto in via Sestio Menas, nel quartiere Quadraro. Gli agenti della polizia locale, giunti sul posto, hanno provveduto a chiudere la strada mettendo in sicurezza la zona interessata. Nessuna persona è rimasta ferita.