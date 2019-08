Roma, donna trovata morta in casa satura di gas: si cerca il compagno

Una 59enne romana è stata trovata morta in casa in zona Acilia, nel quadrante sud di Roma. Il corpo, in avanzato stato di decomposizione, è stato scoperto nell'appartamento in cui la donna viveva che al momento dell'arrivo dei carabinieri era saturo di gas. Gli investigatori ipotizzano un omicidio-suicidio e cercano il compagno della vittima. In un biglietto i due lasciavano intendere di volersi suicidare.