Roma, donna investita da un tram al Prenestino: è grave

Una 45enne è stata investita nella serata di lunedì da un tram a Roma. La donna è stata trasportata in ospedale dove è stata ricoverata in prognosi riservata. E' accaduto poco dopo le 20 in via Filippo Parlatore, al Prenestino. Da una prima ricostruzione sembra che la donna abbia attraversato all'improvviso fuori dalle strisce e sia stata urtata dal tram.