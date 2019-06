Roma, disoccupati dormivano in auto: un imprenditore offre loro un lavoro e una casa

Un imprenditore di Velletri (Roma), Daniele Santini , ha deciso di offrire vitto, alloggio e un lavoro a tre disoccupati che da due mesi dormivano in un'auto. Antonella, Paolo e Massimo , che erano stati licenziati dal loro precedente datore di lavoro, saranno impiegati con regolare contratto nell'ambito dell'azienda di famiglia del benefattore, titolare di un ristorante . "Spero che il mio gesto sia di buon esempio anche per altri", ha dichiarato Santini.

Come riporta Il Messaggero, Santini ha incontrato i tre sulla scalinata del municipio di Velletri, proponendo loro una sistemazione abitativa, il vitto e la speranza di un lavoro in una delle sue attività ristorative. L'imprenditore ha ricevuto i ringraziamenti del sindaco Orlando Pocci e dell'assessore ai servizi sociali Giulia Ciafrei. Quest'ultima ha spiegato che il Comune era impossibilitato ad offrire una casa e un lavoro ai tre.



«La decisione di intervenire per aiutare Antonella, Paolo e Massimo l'ho presa insieme ai miei familiari", ha dichiarato Daniele Santini. "Da sempre la mia famiglia non si è mai tirata indietro quando si è trattato di poter tendere una mano".