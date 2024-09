Roma, David Riondino vittima di truffa: "Sottratti 11mila euro, ma mi hanno fatto sentire protetto"

L'artista, nel corso del suo intervento, ha sottolineato l'abilità dell'uomo che al telefono lo ha ingannato: "Alla fine ero stato io stesso a chiamare quel numero - ha detto -. In quel momento io ci ho creduto. Sembrava una persona molto seria, confortante e pensavo stesse facendo il mio interesse. Lui mi diceva: questi sono dei farabutti, si sarà anche divertito. Mi ha mandato anche il suo nome e cognome, mi sono sentito protetto. In rapida successione quell'uomo mi ha fatto inserire i codici per effettuare in serie 23 bonifici da 495 euro, più 1,61 di commissione (di trattava di bonifici istantanei, ndr); io credevo di bloccare l'hacker, invece mi sono reso conto solo dopo di avere versato su tre conti differenti intestati ad altrettante donne dei soldi", ha concluso Riondino, che il primo agosto ha presentato una denuncia ai carabinieri di viale Eritrea, a Roma.