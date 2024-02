Roma, corruzione e traffico di influenze illecite: quattro arresti, anche il figlio dell'ex ministro Visco

L'indagine è della procura di Roma e gli arresti sono stati disposti in seguito a un'ordinanza del gip del tribunale. E' stato ipotizzato un sistema di relazioni illecite diffuso e consolidato, nel quale un ex dirigente pubblico, con la mediazione di un imprenditore romano, avrebbe favorito, a fronte di denaro e altre utilità, l'aggiudicazione di un bando di gara di oltre quattro milioni di euro a una società riconducibile a un costruttore e tentato di agevolare l'assunzione presso una partecipata pubblica di una persona vicina a quest'ultimo.

Compensi per prestazioni mai effettuate

Sarebbe inoltre emersa una vicenda corruttiva nella quale l'ex dirigente avrebbe affidato un incarico di consulenza, per un importo di 230mila euro, presso l'ente in cui era impiegato a un avvocato di sua conoscenza, ottenendo la retrocessione di parte dei compensi fatturati dal legale per prestazioni in realtà mai effettuate.