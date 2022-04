Roma, coniugi giapponesi trovati morti in casa: si pensa all'"harakiri"

La donna è stata trovata morta sul letto, con una profonda ferita alla testa. L'uomo, docente emerito di giapponese all'Orientale di Napoli e commendatore della Repubblica Italiana, era invece nella vasca da bagno con un coltello in mano e una profonda ferita all'addome. Secondo i primi accertamenti si sarebbe tolto la vita facendo harakiri, l'antico rito che i samurai utilizzavano per suicidarsi con un fendente allo stomaco. Al momento non si esclude nessuna pista investigativa.

A dare l'allarme era stata la nuora, che non riusciva a mettersi in contatto con loro. I due sono stati poi trovati morti dalla badante. I coniugi hanno lasciato una lettera per spiegare ai familiari le ragioni del loro gesto. Sul posto sono arrivati i poliziotti del commissariato Ponte Milvio e la scientifica. sul corpo delle vittime verrà disposta l'autospia.

"Era un paio di mesi che non la vedevo. Ultimamente, però, la signora era claudicante, era malata", ha detto un vicino di casa a La Repubblica. "Non ho voglia di parlare. Non ho niente da dire in questo momento", ha invece dichiarato al Messaggero il figlio Mario, che è stato ascoltato dagli agenti.