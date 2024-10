Roma, carabiniere discute la tesi di laurea e sventa una rapina

Il militare ha notato in strada due persone che dopo aver distratto un turista, gli hanno rubato la borsa fuggendo subito a piedi. Il carabiniere, fresco laureato, ha inseguito i due malviventi riuscendo, con l'aiuto dei colleghi, a bloccarne uno che aveva portato via al turista una valigia con 5mila dollari in contanti oltre a documenti ed effetti personali. Il rapinatore, un cittadino marocchino di 29 anni e senza permesso di soggiorno, è stato processato per direttissima: il giudice ha convalidato l'arresto e disposto per lui il divieto di dimora nella Capitale con nulla osta per l'espulsione.