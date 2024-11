"Non c'era assolutamente nessuna criticità, quest'estate erano stati fatti dei sopralluoghi perché la chiesa è tra quelle inserite nel piano Pnrr, e non era stato rilevato nulla. È un miracolo che non sia successo niente, poteva essere una tragedia, davanti alla chiesa c'è sempre gente". Lo dice don Giuseppe Trappolini, parroco della chiesa di San Giacomo a Roma, precisando che è quella dalla quale è caduto un pezzo di architrave e non quella dei Santi Nomi di Gesù e Maria, che è di fronte. Questo pomeriggio ci sarebbe stata la celebrazione per i duecento anni della parrocchia con il nuovo vicario, mons. Baldo Reina, "chiaramente abbiamo rinviato tutto".