Roma, blitz di Virginia Raggi al palazzo occupato da Casapound: "Togliere la scritta o interveniamo in modo coatto"

"Se Casapound non ottempererà spontaneamente a ciò che prescrive la notifica, ovvero la rimozione della scritta abusiva dal palazzo, si procederà in modo coatto", ha affermato il primo cittadino pentastellato. "Via il simbolo della prepotenza, ripristiniamo la legalità", ha concluso la Raggi.



La replica: "Faremo ricorso" - "È un atto amministrativo, faremo ricorso come ogni negozio che espone un'insegna che non va bene al Comune". La mossa di Virginia Raggi non sembra preoccupare il leader di Casapound, Simone Di Stefano, che anzi ha replicato: "Veramente parliamo del nulla, è come se fossero andati a un bar a multarlo perché tiene i tavolini fuori senza permesso".