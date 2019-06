Roma, un bimbo di 2 anni muore nello stagno del giardino di una villa

Un bambino di due anni è morto dopo essere caduto in uno stagno nel giardino di una villa a Nettuno, sul litorale vicino a Roma. Sono arrivati i vigili del fuoco, il 118 e la polizia. Inutili i soccorsi. Da accertare la dinamica dell'accaduto. E' stato il padre ad accorgersi del bimbo, a testa in giù nella piccola pozza d'acqua e a prestare i primi soccorsi. E' anche intervenuto l'elisoccorso ma per il piccolo non c'è stato nulla da fare.