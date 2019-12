Roma, barriere architettoniche nel quartiere Acilia: "Io, disabile dal 2017, non ho accesso al bagno di casa mia"

L'inviato di "Striscia la Notizia", Riccardo Trombetta, si è recato dalla signora Marianna, residente nel quartiere Acilia di Roma, per raccogliere il suo appello. "Sono disabile dal 2017 e ho scritto all'Ater perché vengano a rimuovere le barriere architettoniche che mi impediscono l'accesso al bagno".

Marianna, infatti, si muove in carrozzina e come mostrato dalle telecamere del programma, se nel resto della casa riesce a muoversi seppur con una certa difficoltà dati gli ambienti stretti, il bagno le risulta inaccessibile. Riccardo Trombetta va dunque a incontrare Andrea Napoletano, direttore generale dell'Ater di Roma, che ha preso in carico il caso segnalato e promette novità per Marianna.

"Procederemo i primi di gennaio a fare gli interventi, richiesti il 28 agosto, necessari per la signora Nardo. Colgo l'occasione di questa intervista per comunicare un'informativa importante in merito a un intervento che faremo sull'abbattimento della barriere architettoniche. Ne abbiamo 198 in graduatoria e abbiamo disposto, assieme alla Regione Lazio, sei milioni di euro per intervenire durante il 2020."

Buone notizie dunque per la signora Marianna, che si rivedrà con "Striscia la Notizia" a gennaio una volta ultimati i lavori.