Roma,barca si ribalta a causa del maltempo: muore un uomo di 60 anni

Tragedia in mare a Torvaianica, vicino a Roma. Una piccola imbarcazione con due persone a bordo, un 30enne e un 60enne, si è ribaltata a causa delle onde, a circa 250 metri dalla battigia. A dare l'allarme il ragazzo che è riuscito ad arrivare a nuoto a riva. Nonostante l'intervento della guardia costiera, del personale del 118 e dei carabinieri per il 60enne non c'è stato nulla da fare e una volta soccorso è stato constatato il decesso.